Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Баку

В Центре Гейдара Алиева 8 декабря состоялось открытие международной конференции "Презентация индекса искусственного интеллекта (ИИ) в исламском мире".

Как сообщает Report, конференция, организованная Фондом Гейдара Алиева, Министерством науки и образования при партнерстве с ИСЕСКО, направлена на укрепление сотрудничества исламских государств в области ИИ, а также на обсуждение этических, социальных и экономических последствий его применения.

Отметим, что документ "Индекс искусственного интеллекта в исламском мире", разработанный для научного измерения тенденций развития ИИ, впервые был представлен именно на конференции в Баку.

Выступая на открытии мероприятия, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева отметила, что ИИ уже стал важной частью повседневной жизни. По ее словам, эта область, наряду с созданием больших возможностей, также порождает новые вопросы и ответственность. Особо была отмечена важность правильной оценки обществом влияния ИИ, а также защита молодежи от сопутствующих рисков при его применении.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева обратила внимание на то, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги в этом направлении. В рамках Стратегии искусственного интеллекта на 2025-2028 годы предусматривается создание национальной экосистемы ИИ, разработка ее модели на азербайджанском языке для государственных услуг, определение стандартов для госучреждений и создание Академии искусственного интеллекта.

Л.Алиева напомнила, что Фонд Гейдара Алиева уже 20 лет определяет образование как основное направление своей деятельности. Она сказала, что за этот период при содействии Фонда построено и восстановлено более 500 школьных зданий в Азербайджане, модернизированы детские сады и интернаты, тысячи детей обеспечены современными учебными пособиями.

