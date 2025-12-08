Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Обсуждено сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Хамдана бин Рашида Аль Мактума

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 21:54
    Обсуждено сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Хамдана бин Рашида Аль Мактума

    8 декабря состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и верховного председателя Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума Шейха Рашида бин Хамдана бин Рашида Аль Мактума.

    Как сообщает Report, Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум выразил удовлетворение участием в конференции "Презентация индекса искусственного интеллекта в исламском мире", проходящей в Баку, подчеркнул важность мероприятий по искусственному интеллекту, расширения сотрудничества в этой области, а также отметил значение программ и проектов, реализуемых в образовательной и социальной сферах.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева обратила внимание на важность перспектив сотрудничества между обеими структурами.

    Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум еще раз поздравил Фонд Гейдара Алиева с присуждением премии "Хамдан-ИСЕСКО" за проекты в области образования и социальной поддержки в исламском мире и других странах.

    Лейла Алиева отметила, что Фонд Гейдара Алиева в период своей деятельности всегда придавал значение образованию и социальной сфере, и выразила признательность за награждение Фонда премией "Хамдан-ИСЕСКО".

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева
    Фото
    Heydər Əliyev Fondu ilə Həmdan Bin Rəşid Əl Maktum Fondu arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
