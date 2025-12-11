Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Стоимость золота выросла при снижении доходности гособлигаций США

    • 11 декабря, 2025
    • 09:56
    Стоимость золота незначительно выросла в четверг утром при снижении доходности гособлигаций США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $14,05 относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до $4 238,75 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,81% - до $62,135 за унцию, а ранее в ходе торгов дня показатель впервые в истории превысил $63 за унцию.

    При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается до 4,130% с 4,171% по итогам предыдущего закрытия торгов. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла.

    Рынок также обратил внимание на итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которые были опубликованы ранее в четверг. Регулятор понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.

