Между Турцией и Венгрией подписаны 16 соглашений

В рамках визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Турцию между двумя странами подписаны 16 соглашений о сотрудничестве в различных направлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, после встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Венгрии состоялась церемония подписания официальных документов между двумя странами.

Данные соглашения охватывают сферы информации, национальной безопасности, оборонной промышленности, высшего образования, технологий, инфраструктуры, торговли и ряд других.

Отметим, что Виктор Орбан находится с официальным визитом в Турции.