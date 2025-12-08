Между Турцией и Венгрией подписаны 16 соглашений

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В регионе
    08 декабря, 2025
    22:08
    В рамках визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Турцию между двумя странами подписаны 16 соглашений о сотрудничестве в различных направлениях.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, после встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Венгрии состоялась церемония подписания официальных документов между двумя странами.

    Данные соглашения охватывают сферы информации, национальной безопасности, оборонной промышленности, высшего образования, технологий, инфраструктуры, торговли и ряд других.

    Отметим, что Виктор Орбан находится с официальным визитом в Турции.

    Türkiyə ilə Macarıstan arasında 16 anlaşma imzalanıb
