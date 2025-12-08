Türkiyə ilə Macarıstan arasında 16 anlaşma imzalanıb
Region
- 08 dekabr, 2025
- 21:53
Macarıstan Baş naziri Viktor Orbanın Türkiyəyə səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə 16 anlaşma imzalanıb.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Macarıstan Baş naziri ilə görüşündən sonra iki ölkə arasında rəsmi sənədlərin imzalanma mərasimi baş tutub.
Mərasimdə informasiya, milli təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, ali təhsil, texnologiya, infrastruktur, ticarət və bir sıra sahələri əhatə edən 16 sənəd imzalanıb.
Qeyd edək ki, Macarıstan Baş naziri V. Orban Türkiyədə rəsmi səfərdədir.
Son xəbərlər
22:23
Quterreş Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsinə yeni müavin təyin edibDigər ölkələr
22:21
Yaponiyada zəlzələ nəticəsində yeddi nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:18
Konqo Prezidenti Ruandanı sülh sazişini pozmaqda ittiham edibDigər ölkələr
22:14
Foto
Bratislavada Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
22:06
Leyla Əliyeva Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edibMədəniyyət siyasəti
21:56
Foto
İlham Əliyev və Peter Pelleqrini Bratislavada Devin qəsrində olublarXarici siyasət
21:53
Foto
Türkiyə ilə Macarıstan arasında 16 anlaşma imzalanıbRegion
21:52
Premyer Liqa: "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlibFutbol
21:38
Foto