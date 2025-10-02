İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 18:47
    İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİB

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, Fransa Prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sülh gündəliyi ilə əlaqədar nəticələr münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi.

    Təbriklərə görə təşəkkürünü bildirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin şahidliyi ilə Vaşinqtonda əldə olunmuş nəticələrin regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı hazırda sülh gündəliyinin irəliyə aparılması üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin həyata keçirildiyini qeyd etdi.

    Görüşdə Azərbaycanla Fransa arasında əlaqələrin mövcud vəziyyəti və perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron ilə görüşü olub.

    İlham Əliyev Emanuel Makron Kopenhagen Avropa Siyasi Birliyi
    Foto
    Ильхам Алиев встретился с президентом Франции в Копенгагене
    Foto
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev met with French President in Copenhagen

    Son xəbərlər

    18:51

    Bu il əlilliyi olan daha 1600-dən çox şəxsə evlərində reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Sosial müdafiə
    18:49

    Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik

    Xarici siyasət
    18:48

    Sumqayıtda 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb, şübhəli şəxs qismində həmyaşıdı saxlanılıb

    Hadisə
    18:47
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:46

    Qazaxıstan və Türkiyə Azərbaycanda keçiriləcək TDT sammitini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46

    İsrail gəmilərinin Türkiyə limanlarına girişinə qadağa qoyulub

    Region
    18:39

    Ölkə üzrə menecer: "Dünya Bankı Azərbaycanın geotermal potensialını qiymətləndirir" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    18:35

    "Qarabağ"ın oyununa görə "Gənclik" metrostansiyasında ilin rekordu qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    18:27

    Rövşən Nəcəf dəstəyə görə FIFA prezidentinə təşəkkür edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti