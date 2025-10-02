Ильхам Алиев встретился с президентом Франции в Копенгагене
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 18:07
2 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Последние новости
18:49
Фото
Президент Азербайджана встретился с премьером Нидерландов в Копенгагене - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:47
На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"Инфраструктура
18:46
Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в ЕреванеВнешняя политика
18:33
Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развиватьВнешняя политика
18:20
Фото
Азербайджан и Узбекистан совместно примут молодежный чемпионат мира по футболуИндивидуальные
18:18
III Игры СНГ: 6 азербайджанских боксеров вышли в финалИндивидуальные
18:12
Президент Европарламента приветствовала соглашение между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
18:07
Фото
Ильхам Алиев встретился с президентом Франции в КопенгагенеВнешняя политика
18:02