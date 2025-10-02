Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев встретился с президентом Франции в Копенгагене

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 18:07
    2 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİB
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev met with French President in Copenhagen

