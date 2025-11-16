İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Prezident: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bu gün vahid geosiyasi regiondur

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 11:41
    Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bu gün dünyada əhəmiyyəti davamlı olaraq artan vahid geosiyasi və geoiqtisadi regiondur.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxış edərkən deyib.

    "Azərbaycan Cənubi Qafqazda yerləşsə də, bu gün fəal qarşılıqlı əməkdaşlıq sayəsində Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artıq dünyada əhəmiyyəti davamlı olaraq artan vahid geosiyasi və geoiqtisadi regiondur. Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq edirik, bir-birimizin təşəbbüslərini dəstəkləyirik və qlobal və regional xarakterli məsələlərin həllinə dair ümumi yanaşmalar formalaşdırırıq", - deyə o bildirib.

    Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşü Azərbaycan İlham Əliyev
    Президент: Центральная Азия и Азербайджан сегодня являются единым геополитическим регионом

