Президент: Центральная Азия и Азербайджан сегодня являются единым геополитическим регионом

Центральная Азия и Азербайджан сегодня являются единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

"Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня, благодаря активному взаимодействию, Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет. Мы успешно взаимодействуем в рамках различных международных организаций, поддерживаем инициативы друг друга и вырабатываем общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера", - сказал он.