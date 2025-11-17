Azərbaycan hərbi nümayəndə heyəti NATO-nun Müdafiə Kollecində olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 20:11
    Azərbaycan Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti NATO-nun Müdafiə Kollecində olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO Müdafiə Kollecinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti NATO Müdafiə Kollecinin rəhbərliyi ilə görüşüb.

    NATO Azərbaycan nümayəndə heyəti
    Foto
    Азербайджанская делегация посетила Оборонный колледж НАТО

