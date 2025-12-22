İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Premyer Liqa: İlin son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:02
    Premyer Liqa: İlin son oyununda Sabah Sumqayıtın qonağı olacaq

    Misli Premyer Liqasında bu gün 2025-ci ilin son oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, XVI turun sonuncu matçında "Sabah" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda, saat 19:30-da start götürəcək.

    Hazırda 34 xalla ikinci pillədə qərarlaşan qonaqlar qələbə qazanacağı təqdirdə mövsümün ilk yarısını lider kimi başa vuracaq. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 27 xalla dördüncüdür.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə

    XVI tur

    22 dekabr

    19:30. "Sumqayıt" – "Sabah"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Rəvan Həmzəzadə.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, bu turda "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ" "Qəbələ"ni (2:1), "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (2:0) məğlub edib. "Zirə" - "İmişli" oyununda isə qol vurulmayıb.

    Misli Premyer Liqası Sumqayıt - Sabah oyunu Tallison Diaz

    Son xəbərlər

    09:07

    Bakıda evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    09:06

    İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak etməyəcək

    Xarici siyasət
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:03

    Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:02

    Premyer Liqa: İlin son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

    Futbol
    09:00

    Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edib

    Digər ölkələr
    08:44

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    08:41

    AP: ABŞ Ermənistandakı səfirini geri çağırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti