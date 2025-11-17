Азербайджанская делегация посетила Оборонный колледж НАТО
Внешняя политика
- 17 ноября, 2025
- 20:19
Делегация Национального университета обороны Азербайджана посетила Оборонный колледж НАТО.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице учебного заведения альянса в соцсети X.
Отмечается, что представители азербайджанской делегации встретились с руководством Оборонного колледжа НАТО.
