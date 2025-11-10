İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Avstraliya parlamentində Azərbaycanla Parlamentlərarası Dostluq Qrupu yaradılıb

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2025
    • 13:27
    Avstraliya parlamentində Azərbaycanla Parlamentlərarası Dostluq Qrupu yaradılıb

    Avstraliya federal parlamentində Azərbaycanla Parlamentlərarası Dostluq Qrupu yaradılıb.

    Bu barədə "Report" Azərbaycanın Avstraliya səfirliyinin X sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən xəbər verir.

    Diplomatik nümayəndəlikdən qeyd edilib ki, qrupun həmsədrləri Səhiyyə, Yaşlılara və Əlillərə Qulluq üzrə Daimi Komitənin sədri Mayk Frilender və Ticarət və İnvestisiyalar üzrə Birləşmiş Daimi Komitənin sədr müavini Rik Uilson olublar.

    "Qrupun tərkibinə yüksək vəzifəli rəhbərlər, o cümlədən Senatın sədri senator Syu Layns, Nümayəndələr Palatasının spikeri Milton Dik və digər parlament üzvləri daxil olublar", - səfirliyin məlumatında deyilir.

    Azərbaycan Avstraliya
    В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    13:45

    Deputat: Mərkəzi Asiyanın əsas daşımalarının Azərbaycan üzərindən olması strateji əhəmiyyətə malikdir

    Digər
    13:43

    COP29 dünyaya göstərdi ki, ədalətli, dayanıqlı və inklüziv iqlim gələcəyi Bakıdan başlayır - RƏY

    COP29
    13:38

    Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:38

    Qubada avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    13:36

    Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    13:30

    Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub

    Region
    13:27

    Avstraliya parlamentində Azərbaycanla Parlamentlərarası Dostluq Qrupu yaradılıb

    Xarici siyasət
    13:26

    Tokayev Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    13:25
    Foto

    Azərbaycan hərbçisi NATO Regional Əməkdaşlıq kursunu başa çatdırıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti