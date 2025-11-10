Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 13:17
    В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном

    В Федеральном парламенте Австралии создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Австралии в социальной сети Х.

    В дипмиссии отметили, что сопредседателями группы стали председатель Постоянного комитета по здравоохранению, уходу за престарелыми и инвалидами - Майк Фрилендер, заместитель председателя Объединенного постоянного комитета по торговле и инвестициям - Рик Уилсон.

    "В состав группы также вошли высокопоставленные руководители, включая председателя Сената сенатора Сью Лайнс, спикера Палаты представителей Милтона Дика", - говорится в сообщении посольства.

    Азербайджан Австралия межпарламентская группа дружбы
    Avstraliya parlamentində Azərbaycanla Parlamentlərarası Dostluq Qrupu yaradılıb

    Последние новости

    13:47
    Фото

    Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО

    Армия
    13:44

    Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении

    Другие страны
    13:43

    Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports

    В регионе
    13:38

    Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатов

    Происшествия
    13:21

    Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой

    В регионе
    13:17

    В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:16

    Шахин Мустафаев: Азербайджан и Китай углубляют сотрудничество в области цифровой экономики

    Бизнес
    13:11

    Токаев 11-12 ноября совершит госвизит в Россию

    В регионе
    13:04

    В Армении намерены лишить Карапетяна лицензии на управление "Элсетями"

    В регионе
    Лента новостей