В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном
- 10 ноября, 2025
- 13:17
В Федеральном парламенте Австралии создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Австралии в социальной сети Х.
В дипмиссии отметили, что сопредседателями группы стали председатель Постоянного комитета по здравоохранению, уходу за престарелыми и инвалидами - Майк Фрилендер, заместитель председателя Объединенного постоянного комитета по торговле и инвестициям - Рик Уилсон.
"В состав группы также вошли высокопоставленные руководители, включая председателя Сената сенатора Сью Лайнс, спикера Палаты представителей Милтона Дика", - говорится в сообщении посольства.
On #Azerbaijan’s Victory Day, the 🇦🇺 –🇦🇿 Inter-Parliamentary Friendship Group was formally established in the Federal Parliament of #Australia.— Azerbaijan in Australia (@AzEmbAustralia) November 10, 2025
Co-chaired by Hon. Mike Freelander, Chair of the Standing Committee on Health, Aged Care and Disability (Labor), and Hon. Rick Wilson… pic.twitter.com/GPUS42NsPG