    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 15:53
    Antonio Koşta Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Martın 11-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçərək şəhid olan qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramını bildirib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.

    Bakının ən hündür nöqtəsindən Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən A.Koştaya Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərimizdə görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.

    Antonio Koşta Şəhidlər xiyabanı
    Антониу Кошта почтил в Баку память шехидов
    Antonio Costa pays tribute to martyrs in Baku

