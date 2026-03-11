Антониу Кошта почтил в Баку память шехидов

Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 11 марта посетил Аллею шехидов.

Как сообщает Report, Кошта почтил память героических сыновей и дочерей, пожертвовавших жизнями в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к монументу Вечный огонь.

Кошта с самой высокой точки Баку полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и работах по благоустройству и строительству, проводимых в нашем городе.