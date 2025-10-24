İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

    Turizm
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:15
    Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

    Nazirlər Kabineti "Şuşa şəhərinin 2026-cı il üçün "İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) turizm paytaxtı" elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı"nı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə əlaqələndirici orqan Dövlət Turizm Agentliyi müəyyən edilib.

    Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlər 2026-cı il dövlət büdcəsində aidiyyəti icraçı qurumlar üçün ayrılmış vəsaitlər və qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilməlidir.

    Sərəncamın icrasına nəzarət Nazirlər Kabineti Aparatının Humanitar məsələlər şöbəsinə həvalə edilib.

    Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

    Şuşa turizm İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
    Утвержден План мероприятий по объявлению города Шуша туристической столицей ОЭС

