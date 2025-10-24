Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Утвержден План мероприятий по объявлению города Шуша туристической столицей ОЭС

    Туризм
    • 24 октября, 2025
    • 14:40
    Кабинет министров утвердил "План мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год".

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно документу, Государственное агентство по туризму определено в качестве координирующего органа по реализации мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий.

