Şahin Məlikov: "Dövlət Turizm Agentliyinin qiymət məsələsinə hər hansı təsir mexanizmi yoxdur"
Turizm
- 02 dekabr, 2025
- 14:01
Dövlət Turizm Agentliyinin (DTA) turizm müəssisələrindəki qiymətlərə təsir mexanizmi yoxdur.
"Report"un Şəkiyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Şəki Regional Turizm İdarəsinin rəisi Şahin Məlikov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, DTA turizm müəssisələrindəki qiymətlərə qarışmır: "Hesab edirəm ki, bu, düzgün mövqedir. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətlər tələb və təklifə uyğun formalaşır. Turizm sənayesi inkişaf etdikcə, rəqabətli mühit formalaşdıqca xidmət keyfiyyəti və qiymətlərlə bağlı dəyişikliklər olacaq. Bizim qiymət məsələsinə hər hansı təsir mexanizmimiz yoxdur".
