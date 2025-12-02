Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Шахин Меликов: Госагентство по туризму не имеет механизма влияния на ценообразование

    Туризм
    • 02 декабря, 2025
    • 14:42
    Шахин Меликов: Госагентство по туризму не имеет механизма влияния на ценообразование

    Государственное агентство по туризму не обладает механизмом влияния на цены в туристических объектах.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, об этом журналистам заявил руководитель Шекинского регионального управления туризма Шахин Меликов.

    По его словам, эта позиция агентства основана на том, что в условиях рыночной экономики цены формируются в соответствии со спросом и предложением.

    "По мере развития туристической индустрии, формирования конкурентной среды будут происходить изменения в качестве обслуживания и ценах. У нас нет какого-либо механизма влияния на ценообразование", - отметил Меликов.

    Şahin Məlikov: "Dövlət Turizm Agentliyinin qiymət məsələsinə hər hansı təsir mexanizmi yoxdur"
