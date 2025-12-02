Шахин Меликов: Госагентство по туризму не имеет механизма влияния на ценообразование

Государственное агентство по туризму не обладает механизмом влияния на цены в туристических объектах.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, об этом журналистам заявил руководитель Шекинского регионального управления туризма Шахин Меликов.

По его словам, эта позиция агентства основана на том, что в условиях рыночной экономики цены формируются в соответствии со спросом и предложением.

"По мере развития туристической индустрии, формирования конкурентной среды будут происходить изменения в качестве обслуживания и ценах. У нас нет какого-либо механизма влияния на ценообразование", - отметил Меликов.