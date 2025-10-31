Kiş kəndindəki qədim məsciddə təmir-bərpa işləri gələn il yekunlaşacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Turizm
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:39
    Şəki şəhərinin Kiş kəndində yerləşən qədim məsciddə aparılan təmir-bərpa işlərinin gələn il yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"a Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, məscidin bərpasına ötən il start verilib və işlər mərhələli şəkildə davam etdirilir: "Layihə çərçivəsində tarixi məscidin orijinal memarlıq üslubu qorunmaqla bərpa işləri aparılır, eyni zamanda ərazidə turizm infrastrukturu da təkmilləşdirilir. Məqsəd gələcəkdə Kiş qoruğuna gələn turistlərin bu unikal abidəni daha rahat şəkildə ziyarət etməsini təmin etməkdir".

