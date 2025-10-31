Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году
31 октября, 2025
- 12:07
Ремонтно-реставрационные работы в исторической мечети в селе Киш недалеко от Шеки планируется завершить в следующем году.
Об этом Report сообщил председатель правления Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.
По его словам, реставрация мечети началась в прошлом году и продолжается поэтапно:
"В рамках проекта реставрационные работы ведутся с сохранением первоначального архитектурного стиля исторической мечети, в то же время совершенствуется туристическая инфраструктура территории".
