Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

Ремонтно-реставрационные работы в исторической мечети в селе Киш недалеко от Шеки планируется завершить в следующем году.

Об этом Report сообщил председатель правления Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.

По его словам, реставрация мечети началась в прошлом году и продолжается поэтапно:

"В рамках проекта реставрационные работы ведутся с сохранением первоначального архитектурного стиля исторической мечети, в то же время совершенствуется туристическая инфраструктура территории".