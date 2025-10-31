Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

    Туризм
    • 31 октября, 2025
    • 12:07
    Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

    Ремонтно-реставрационные работы в исторической мечети в селе Киш недалеко от Шеки планируется завершить в следующем году.

    Об этом Report сообщил председатель правления Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.

    По его словам, реставрация мечети началась в прошлом году и продолжается поэтапно:

    "В рамках проекта реставрационные работы ведутся с сохранением первоначального архитектурного стиля исторической мечети, в то же время совершенствуется туристическая инфраструктура территории".

    село Киш Шеки Мурад Агабейли заповедники реставрация
    Kiş kəndindəki qədim məsciddə təmir-bərpa işləri gələn il yekunlaşacaq

