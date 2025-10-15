İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Çin sağlamlıq və tibbi turizm təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq edə bilər

    Turizm
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:21
    Çin sağlamlıq və tibbi turizm təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq edə bilər
    Cia Şiao Fanq

    Çinli iş adamları Azərbaycanda Səhiyyə Texnologiyaları Ticarət Mərkəzi, Süni İntellekt Mərkəzi, Yenilik və Ənənəvi Çin Təbabəti Mərkəzi, həmçinin Uzunömürlülük, Biotexnologiya, Qocalmanın Qarşısının Alınması və İnnovativ Təhsil Mərkəzi qurmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Sağlamlıq və Tibbi Turizm Assosiasiyasının sədri Cia Şiao Fanq Bakıda keçirilən II Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi Konfransında bildirib.

    "Ənənəvi Çin təbabətinin 5 000 ildən çox tarixi var, lakin bu günə qədər nə Azərbaycan bazarında, nə də Qafqaz regionunda bu sahə üzrə peşəkar tibbi mərkəz mövcud deyil. Bu isə səhiyyə investisiyaları, profilaktika, immunitetin gücləndirilməsi, müalicə və reabilitasiya üçün mühüm potensial deməkdir, xüsusilə Azərbaycanın tibbi turizm bazarı üçün unikal imkan yaradır", - deyə o qeyd edib.

    Çinin Sağlamlıq və Tibbi Turizm Assosiasiyası Cia Şiao Fanq II Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi Konfransı
    Китай может применить опыт оздоровительного туризма в Азербайджане
    China may apply its health and medical tourism expertise in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:40

    Yaxın 2 ildə Şuşada küçə və yol şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:37

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    Futbol
    12:37

    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    Sağlamlıq
    12:36

    "Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Energetika
    12:35

    Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"

    Fərdi
    12:34

    AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıb

    Futbol
    12:29

    "Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:29

    Azad edilmiş ərazilərdə 19 yaşayış məntəqəsinə köçlə bağlı işlər aparılır

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblar

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti