    Китай может применить опыт оздоровительного туризма в Азербайджане

    Туризм
    • 15 октября, 2025
    • 11:50
    Китай может применить опыт оздоровительного туризма в Азербайджане

    Китайские предприниматели намерены создать в Азербайджане Центр медицинских технологий, Центр искусственного интеллекта, Центр инноваций и традиционной китайской медицины, а также Центр долголетия, биотехнологий, профилактики старения и инновационного образования.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Ассоциации здравоохранения и медицинского туризма Китая Цзя Сяо Фан на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму, проходящей в Баку.

    По ее словам, традиционная китайская медицина имеет более чем 5-тысячелетнюю историю, однако до сих пор ни на азербайджанском рынке, ни в Кавказском регионе нет профессионального медицинского центра в этой области.

    "Это создает значительный потенциал для инвестиций в сферу здравоохранения, профилактики, укрепления иммунитета, лечения и реабилитации, а также открывает уникальные возможности для развития рынка медицинского туризма в Азербайджане", - подчеркнула она.

    Çin sağlamlıq və tibbi turizm təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq edə bilər
    China may apply its health and medical tourism expertise in Azerbaijan

