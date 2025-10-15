Китай может применить опыт оздоровительного туризма в Азербайджане

Китайские предприниматели намерены создать в Азербайджане Центр медицинских технологий, Центр искусственного интеллекта, Центр инноваций и традиционной китайской медицины, а также Центр долголетия, биотехнологий, профилактики старения и инновационного образования.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Ассоциации здравоохранения и медицинского туризма Китая Цзя Сяо Фан на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму, проходящей в Баку.

По ее словам, традиционная китайская медицина имеет более чем 5-тысячелетнюю историю, однако до сих пор ни на азербайджанском рынке, ни в Кавказском регионе нет профессионального медицинского центра в этой области.

"Это создает значительный потенциал для инвестиций в сферу здравоохранения, профилактики, укрепления иммунитета, лечения и реабилитации, а также открывает уникальные возможности для развития рынка медицинского туризма в Азербайджане", - подчеркнула она.