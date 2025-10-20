Zəngilana köçürülmüş 360 şəxs məşğulluğa cəlb olunub
Sosial müdafiə
- 20 oktyabr, 2025
- 12:03
Zəngilana köçürülmüş sakinlərdən 360 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Belə ki, 323 nəfərin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib, o cümlədən 29 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar yaradılıb. 37 nəfər isə əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib.
Qeyd edilib ki, hazırda daha bir qrup sakinin məşğulluğuna dəstək işləri aparılır. Onların məşğulluq imkanları qiymətləndirilir və hansı məşğulluq proqramına cəlb olunacaqları müəyyən edilir.
Xatırladaq ki, bu gün Zəngilanın azad edilməsindən beş il ötür.
Son xəbərlər
13:20
ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilibHadisə
13:19
Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcəkDigər ölkələr
13:09
Zelenski Makronla görüşəcəkDigər ölkələr
13:01
Foto
Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyirMaliyyə
12:59
AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:51
Foto
Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıbFərdi
12:45
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıbEnergetika
12:40
İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıbFutbol
12:40