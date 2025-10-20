Zəngilana köçürülmüş 360 şəxs məşğulluğa cəlb olunub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Sosial müdafiə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:03
    Zəngilana köçürülmüş sakinlərdən 360 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, 323 nəfərin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib, o cümlədən 29 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar yaradılıb. 37 nəfər isə əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib.

    Qeyd edilib ki, hazırda daha bir qrup sakinin məşğulluğuna dəstək işləri aparılır. Onların məşğulluq imkanları qiymətləndirilir və hansı məşğulluq proqramına cəlb olunacaqları müəyyən edilir.

    Xatırladaq ki, bu gün Zəngilanın azad edilməsindən beş il ötür.

