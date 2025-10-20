Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Зангилане трудоустроены 360 бывших вынужденных переселенцев

    Социальная защита
    • 20 октября, 2025
    • 12:34
    В Зангилане трудоустроены 360 бывших вынужденных переселенцев

    В Зангилане 360 бывших вынужденных переселенцев уже привлечены к программам занятости.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 323 человека уже обеспечены постоянной работой на территории района. В том числе для 29 человек в рамках программы самозанятости созданы малые хозяйства.

    Еще 37 граждан проходят курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.

    В ведомстве отметили, что работа по поддержке занятости переселенных жителей продолжается: оцениваются возможности трудоустройства еще одной группы граждан и определяется, в какие программы они будут включены.

    Напомним, сегодня исполняется пять лет со дня освобождения Зангилана от оккупации.

    Zəngilana köçürülmüş 360 şəxs məşğulluğa cəlb olunub
    360 former IDPs employed in Azerbaijan's Zangilan

