В Зангилане трудоустроены 360 бывших вынужденных переселенцев
Социальная защита
- 20 октября, 2025
- 12:34
В Зангилане 360 бывших вынужденных переселенцев уже привлечены к программам занятости.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 323 человека уже обеспечены постоянной работой на территории района. В том числе для 29 человек в рамках программы самозанятости созданы малые хозяйства.
Еще 37 граждан проходят курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.
В ведомстве отметили, что работа по поддержке занятости переселенных жителей продолжается: оцениваются возможности трудоустройства еще одной группы граждан и определяется, в какие программы они будут включены.
Напомним, сегодня исполняется пять лет со дня освобождения Зангилана от оккупации.
Последние новости
13:13
В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-ДюркхаймДругие страны
13:09
"Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведяПроисшествия
13:04
Завтра в Азербайджане ожидаются осадкиЭкология
12:57
Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в ТурциюЭнергетика
12:57
Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее времяДругие страны
12:49
Фото
Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPEПроисшествия
12:49
Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
12:45
В Баку совершена кража на 15 тысяч манатовПроисшествия
12:39