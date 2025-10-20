В Зангилане трудоустроены 360 бывших вынужденных переселенцев

В Зангилане 360 бывших вынужденных переселенцев уже привлечены к программам занятости.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 323 человека уже обеспечены постоянной работой на территории района. В том числе для 29 человек в рамках программы самозанятости созданы малые хозяйства.

Еще 37 граждан проходят курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.

В ведомстве отметили, что работа по поддержке занятости переселенных жителей продолжается: оцениваются возможности трудоустройства еще одной группы граждан и определяется, в какие программы они будут включены.

Напомним, сегодня исполняется пять лет со дня освобождения Зангилана от оккупации.