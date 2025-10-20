Сегодня, 20 октября, проходит пять лет со дня освобождения Зангилана.

Как напоминает Report, 20 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении города Зангилана и еще шести сел района - Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы.

Бои за Зангилан, увенчавшиеся победой азербайджанской армии, - очередная славная страница в истории страны и боевых операций на южном фронте вдоль реки Араз.

Согласно распоряжениям главы государства от 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группе отличившихся в боях военнослужащих была присвоена медаль "За освобождение Зангилана". Они были награждены за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе освобождения района от оккупации.

После освобождения Зангилана параллельно с разминированием продолжаются строительно-восстановительные работы, на территории района успешно ведется создание инфраструктуры, жизнь уже вернулась в Зангилан. Именно с этого района началось возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. С 2022 года началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агалы, восстановленное на основе концепции "умное село". Переселение жителей на родную землю началось с июля 2022 года и продолжается по сей день.

Кроме того, на территории района открыт международный аэропорт, в церемонии открытия которого 20 октября 2022 года приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это первый аэропорт, построенный в Восточном-Зангезурском экономическом районе Азербайджана и второй на освобожденных от оккупации территориях.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года 20 октября торжественно отмечается как День Зангилана.

Отметим, что Зангиланский район расположен в южной части Карабаха на границе с Ираном. Население района площадью 707 квадратных км до оккупации в 1993 году составляло 39 тыс. Территория района расположена во внутренней части южной стороны Малого Кавказа. Климат района в основном умеренно-теплый. Здесь протекают реки Араз, Охчучай, Хакари и Баситчай, ресурсы которых использовались для домашнего и сельского хозяйств, а также в других областях. Тут же добывали строительный камень, известняк-сырец, золото, черный мрамор и др. полезные ископаемые.

Зангиланский район был оккупирован вооруженными силами Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации, помимо райцентра с одноименным названием, здесь располагались пять поселков и 79 сел. В результате 27-летней оккупации богатства Зангилана были разграблены, инфраструктура полностью уничтожена, населенные пункты подверглись вандализму, дома, исторические памятники полностью разрушены, сады и леса вырублены.