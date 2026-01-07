Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфляция в еврозоне по итогам 2025 года замедлилась до целевого уровня ЕЦБ

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 09:28
    Инфляция в еврозоне по итогам 2025 года замедлилась до целевого уровня ЕЦБ

    Инфляция в еврозоне по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого показателя Европейского центробанка (ЕЦБ).

    Как передает Report, эти предварительные данные приводят опрошенные порталом Trading Economics аналитики.

    Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат сегодня днем. В течение дня ожидается и публикация данных по безработице Федерального агентства по трудоустройству Германии. Аналитики считают, что показатель в декабре остался на уровне ноября в 6,3%.

    Inflation in eurozone slows to ECB's target level by 2025-end

