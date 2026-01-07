Инфляция в еврозоне по итогам 2025 года замедлилась до целевого уровня ЕЦБ
Финансы
- 07 января, 2026
- 09:28
Инфляция в еврозоне по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого показателя Европейского центробанка (ЕЦБ).
Как передает Report, эти предварительные данные приводят опрошенные порталом Trading Economics аналитики.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат сегодня днем. В течение дня ожидается и публикация данных по безработице Федерального агентства по трудоустройству Германии. Аналитики считают, что показатель в декабре остался на уровне ноября в 6,3%.
Последние новости
10:18
В Турции задержаны 15 человек по делу о манипуляциях на Стамбульской фондовой биржеВ регионе
10:14
В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигаретыБизнес
10:11
Три авиарейса из Москвы не смогли приземлиться в Узбекистане из-за туманаВ регионе
10:06
В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли три человекаВ регионе
10:03
В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
09:55
Главу Южного переходного совета в Йемене обвинили в госизменеДругие страны
09:51
Цена азербайджанской нефти незначительно снизиласьЭнергетика
09:49
Православная община Гянджи отмечает РождествоРелигия
09:40