Инфляция в еврозоне по итогам 2025 года замедлилась до целевого уровня ЕЦБ

Инфляция в еврозоне по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого показателя Европейского центробанка (ЕЦБ).

Как передает Report, эти предварительные данные приводят опрошенные порталом Trading Economics аналитики.

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат сегодня днем. В течение дня ожидается и публикация данных по безработице Федерального агентства по трудоустройству Германии. Аналитики считают, что показатель в декабре остался на уровне ноября в 6,3%.