    "YAŞAT" Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərcləri üçün 38 milyon manata yaxın pul xərcləyib

    Sosial müdafiə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:01
    YAŞAT Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərcləri üçün 38 milyon manata yaxın pul xərcləyib

    "YAŞAT" Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi istiqaməti üzrə 37 milyon 911765 manat pul xərcləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri "YAŞAT" Fondunun 5 illik fəaliyyətinə dair mətbuat konfransı zamanı fondun rəhbəri Elvin Hüseynov deyib.

    O bildirib ki, müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi istiqaməti üzrə şəhid ailə üzvlərinin 51 325, itkin ailə üzvlərinin 4 və yaralıların 25 934 müraciəti olmaqla ümumilikdə 77 263 müraciət təmin edilib:

    "Ümumilikdə 193 şəxs müalicə edilməsi məqsədi ilə Türkiyəyə göndərilib, onlardan 184-ü müharibə əlili, 9-u isə şəhid ailəsi üzvüdür. Hazırda 1 müharibə əlilinin müalicəsi Türkiyədə davam edir".

