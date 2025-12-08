"YAŞAT" Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərcləri üçün 38 milyon manata yaxın pul xərcləyib
Sosial müdafiə
- 08 dekabr, 2025
- 11:01
"YAŞAT" Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi istiqaməti üzrə 37 milyon 911765 manat pul xərcləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri "YAŞAT" Fondunun 5 illik fəaliyyətinə dair mətbuat konfransı zamanı fondun rəhbəri Elvin Hüseynov deyib.
O bildirib ki, müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi istiqaməti üzrə şəhid ailə üzvlərinin 51 325, itkin ailə üzvlərinin 4 və yaralıların 25 934 müraciəti olmaqla ümumilikdə 77 263 müraciət təmin edilib:
"Ümumilikdə 193 şəxs müalicə edilməsi məqsədi ilə Türkiyəyə göndərilib, onlardan 184-ü müharibə əlili, 9-u isə şəhid ailəsi üzvüdür. Hazırda 1 müharibə əlilinin müalicəsi Türkiyədə davam edir".
