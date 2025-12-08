YAŞAT выделил 37,9 млн манатов на медицинскую и психологическую помощь

Фонд YAŞAT направил 37 млн 911 тыс. 765 манатов на оплату расходов по лечению и психологической поддержке.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель фонда Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам пятилетней деятельности организации.

По его словам, в общей сложности было удовлетворено 77 263 обращений, из которых 51 325 - от членов семей шехидов, 4 - от членов семей пропавших без вести и 25 934 - от раненых.

"На лечение в Турцию были направлены 193 человека, из них 184 - инвалиды войны, 9 - члены семей шехидов. В настоящее время продолжается лечение одного инвалида войны в Турции", - отметил Гусейнов.