YAŞAT выделил 37,9 млн манатов на медицинскую и психологическую помощь
Социальная защита
- 08 декабря, 2025
- 11:48
Фонд YAŞAT направил 37 млн 911 тыс. 765 манатов на оплату расходов по лечению и психологической поддержке.
Как передает Report, об этом сообщил руководитель фонда Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам пятилетней деятельности организации.
По его словам, в общей сложности было удовлетворено 77 263 обращений, из которых 51 325 - от членов семей шехидов, 4 - от членов семей пропавших без вести и 25 934 - от раненых.
"На лечение в Турцию были направлены 193 человека, из них 184 - инвалиды войны, 9 - члены семей шехидов. В настоящее время продолжается лечение одного инвалида войны в Турции", - отметил Гусейнов.
Последние новости
12:37
Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из ИчеришехераKультурная политика
12:33
Амруллаев: "История Азербайджана" будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школахНаука и образование
12:30
Азербайджанский дизель может полностью вытеснить российский на рынке ГрузииЭнергетика
12:22
Фото
Кыргызская делегация посетила Торговый центр "Абшерон" в БакуДругие
12:22
Фото
Джейхун Байрамов встретился с Аббасом АрагчиВнешняя политика
12:21
Посольство: Визит генерала Маккини укрепляет оборонное сотрудничество между США и АзербайджаномВнешняя политика
12:21
Минсельхоз: Азербайджан сбалансировал импорт и экспорт в агросектореАПК
12:10
Фото
В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма"Внешняя политика
12:07