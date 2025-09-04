Vənglinin yeni sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib
Sosial müdafiə
- 04 sentyabr, 2025
- 11:32
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə köçürülən 34 ailəni sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin üç il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı barədə məlumat verilib.
Mina təhlükəsi haqqında hazırlanmış videoçarxlar məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib.
Son xəbərlər
12:03
İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçibFutbol
12:03
Portuqaliyada matəm elan edilibDigər ölkələr
12:02
Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaqDigər ölkələr
11:53
Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olubElm və təhsil
11:46
Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilərEnergetika
11:43
Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaqDigər ölkələr
11:40
Foto
Video
Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilibİnfrastruktur
11:39
Foto
Video
Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulurEnergetika
11:36