    Vənglinin yeni sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib

    Sosial müdafiə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:32
    Vənglinin yeni sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə köçürülən 34 ailəni sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb. 

    Qeyd edilib ki, keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin üç il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı barədə məlumat verilib.

    Mina təhlükəsi haqqında hazırlanmış videoçarxlar məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib.

