    Жителей села Венгли проинформировали о мерах соцзащиты

    Социальная защита
    • 04 сентября, 2025
    • 11:48
    Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проинформировал 34 семьи, переселенные в село Венгли Агдеринского района, о мерах социальной защиты и минной опасности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

    На мероприятии была предоставлена информация о вопросах социальной защиты вынужденных переселенцев и о прекращении единого ежемесячного пособия для лиц, вернувшихся к постоянному месту жительства, по истечении трехлетнего срока.

    Жителям были продемонстрированы видеоролики о минной опасности.

    Венгли Карабах Великое возвращение
