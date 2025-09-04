Жителей села Венгли проинформировали о мерах соцзащиты

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проинформировал 34 семьи, переселенные в село Венгли Агдеринского района, о мерах социальной защиты и минной опасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

На мероприятии была предоставлена информация о вопросах социальной защиты вынужденных переселенцев и о прекращении единого ежемесячного пособия для лиц, вернувшихся к постоянному месту жительства, по истечении трехлетнего срока.

Жителям были продемонстрированы видеоролики о минной опасности.