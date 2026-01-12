Ötən il Azərbaycan vətəndaşları ilə əcnəbilər arasında 2 mindən çox nikah qeydə alınıb
Sosial müdafiə
- 12 yanvar, 2026
- 14:33
2025-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları ilə əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər arasında 2081 nikah qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən il və ya əvvəlki illərdə Azərbaycan vətəndaşlarının əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə qeydə alınmış 652 nikahının pozulması rəsmiləşdirilib.
