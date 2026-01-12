В Азербайджане в 2025 году заключено более 2 тыс. браков с иностранцами

В 2025 году зарегистрирован 2081 брак между гражданами Азербайджана и иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что в прошлом году или в предыдущие годы было оформлено расторжение 652 браков, заключенных между гражданами Азербайджана и иностранными гражданами или лицами без гражданства.