В Азербайджане в 2025 году заключено более 2 тыс. браков с иностранцами
Социальная защита
- 12 января, 2026
- 14:53
В 2025 году зарегистрирован 2081 брак между гражданами Азербайджана и иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.
Отмечается, что в прошлом году или в предыдущие годы было оформлено расторжение 652 браков, заключенных между гражданами Азербайджана и иностранными гражданами или лицами без гражданства.
