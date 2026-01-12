Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    • 14:53
    В Азербайджане в 2025 году заключено более 2 тыс. браков с иностранцами

    В 2025 году зарегистрирован 2081 брак между гражданами Азербайджана и иностранными гражданами или лицами без гражданства.

    Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

    Отмечается, что в прошлом году или в предыдущие годы было оформлено расторжение 652 браков, заключенных между гражданами Азербайджана и иностранными гражданами или лицами без гражданства.

    Ötən il Azərbaycan vətəndaşları ilə əcnəbilər arasında 2 mindən çox nikah qeydə alınıb

