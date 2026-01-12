Keçən il 2 mindən çox insana şəhid ailəsi üzvü vəsiqəsi verilib
Sosial müdafiə
- 12 yanvar, 2026
- 11:51
Keçən il 2 092 şəxsə şəhid ailəsi üzvü vəsiqəsi verilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov Dost tv-nin canlı efirində deyib.
Onun sözlərinə görə, ötən il şəhid ailələri, əlilliyi olan şəxslər və digər bu kateqoriyadan olan 1 619 şəxsə sanatoriya-kurort göndərişi verilib.
"Vətəndaşlara növbəlilik qaydasında sanatoriya-kurort göndərişi veriləcək. Bu proses elektronlaşdırılıb, hər kəs öz növbəsini görə bilər. Qaydalarda hazırda heç bir dəyişiklik yoxdur".
