İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Bu günədək 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 143 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    • 20 yanvar, 2026
    • 10:44
    Bu günədək 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 143 mənzil verilib

    Bu günədək 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olanlara və 20 Yanvar şəhidlərinin ailələrinə 143 mənzil verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ötən dövrdə 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 100-dək avtomobil təqdim edilib.

    Bundan başqa, bu il icra olunan sosial islahat paketi çərçivəsində şəhid ailələri üçün Prezidentin aylıq təqaüdü 700 manata, 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər üçün Prezidentin aylıq təqaüdü isə orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə 600 manata, 61-80 faiz pozulmasına görə 500 manata, 31-60 faiz pozulmasına görə isə 400 manata çatdırılıb.

    Əlilliyi olan şəxslər üçün müavinət də müvafiq olaraq 300 manata, 250 manata və 180 manata çatdırılıb. Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi olan şəxslərə qulluğa görə Prezidentin aylıq təqaüdü də artırılaraq 120 manat müəyyən olunub.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qanı Yanvar mənzil

    Son xəbərlər

    10:44

    Bu günədək 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 143 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    10:43
    Foto

    Dövlət və hökumət rəsmiləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:34

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    10:31
    Video

    "Haber Global" 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı sujet hazırlayıb

    Daxili siyasət
    10:31

    "Mançester Siti"nin yeni transferi komandada yalnız Erlinq Holanndan az maaş alacaq

    Futbol
    10:22

    Çində partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    10:16

    Tramp Davosda Qrenlandiya ilə bağlı görüş keçirəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    10:16

    Qızılın birja qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    10:14

    Litva Prezidenti 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti