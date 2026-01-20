Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Лицам с инвалидностью и семьям шехидов 20 Января выдано 143 квартиры

    Социальная защита
    • 20 января, 2026
    • 10:56
    До сегодняшнего дня лицам с инвалидностью, полученной в связи с событиями 20 Января, а также семьям шехидов 20 Января предоставлено 143 квартиры.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, за прошедший период лицам с инвалидностью было предоставлено около 100 автомобилей.

    Кроме того, в рамках реализованного в этом году пакета социальных реформ ежемесячное президентское пособие для семей шехидов увеличено до 700 манатов. Пособие для лиц с инвалидностью в связи с событиями 20 Января повышено до 600 манатов при нарушении функций организма на 81–100 процентов, до 500 манатов при нарушении на 61–80 процентов и до 400 манатов при нарушении на 31–60 процентов. Также увеличены пособия по инвалидности и установлены в размере 300, 250 и 180 манатов соответственно.

    Ежемесячное президентское пособие по уходу за лицами с инвалидностью при нарушении функций организма на 81–100 процентов повышено до 120 манатов.

