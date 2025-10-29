İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Baş direktor: İmişlidəki müəssisə Cənubi Qafqazda pivəlik arpa emalı üzrə ixtisaslaşmış ilk istehsal obyektidir

    Sənaye
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:18
    Baş direktor: İmişlidəki müəssisə Cənubi Qafqazda pivəlik arpa emalı üzrə ixtisaslaşmış ilk istehsal obyektidir
    Murad Abdullayev

    Ötən gün İmişlidə açılışı olan "Promalt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) arpa emalı müəssisəsi Cənubi Qafqazda pivəlik arpa emalı üzrə ixtisaslaşmış ilk istehsal obyektidir.

    "Report"un İmişliyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bu fikirləri Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun Baş Direktoru Murad Abdullayev Prezidentin izi ilə rayona təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə deyib.

    O qeyd edib ki, müəssisədə arpanın xüsusi prosedurlardan keçərək emalı nəticəsində pivə istehsalında əsas xammal olan malt istehsal edilir:

    "Müəssisənin illik istehsal gücü 11 min ton təşkil edir. Müəssisə bir sıra göstəricilərinə görə ölkə iqtisadiyyatı üçün önəmlidir. Belə ki, müəssisə malt xammalı üzrə yerli pivə istehsalçılarının tələbatını qarşılamaqla idxalı azaldır, eyni zamanda ixrac potensialına da malikdir. Həmçinin emal olunan arpa ölkədə fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarından tədarük edilir və nəticədə aqrar sektorda əlavə dəyər yaradır".

    M.Abdullayev bildirib ki, Fond olaraq layihənin dəstəklənməsi prioritetlərə tam uyğundur:

    "Müəssisənin nizamnamə kapitalına 5 milyon 200 min manat investisiya qoyulub, eyni zamanda 6 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilib. Müəssisənin həm xammal təsərrüfatı, həm də emal sənayesinin dəyər zəncirində önəmli yer tutaraq davamlı olacağına inanırıq".

    Son xəbərlər

    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    12:43

    "Masdar": Azərbaycanda günəş və külək stansiyaları üzrə şəbəkə təhlili aparılır

    Energetika
    12:42

    İnsanları xaricdə işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti