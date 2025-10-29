Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменя

    Промышленность
    • 29 октября, 2025
    • 13:12
    В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменя

    Предприятие Promalt в Имишли стало первым специализированным предприятием по переработке пивоваренного ячменя на Южном Кавказе.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил генеральный директор Фонда развития предпринимательства Азербайджана Мурад Абдуллаев в ходе медиатура, организованного по следам визита президента в регион.

    По словам Абдуллаева, предприятие ведет глубокую переработку ячменя, в результате чего производится солод - ключевое сырье для пивоваренной промышленности.

    "Годовая производственная мощность предприятия составляет 11 тысяч тонн. Этот завод имеет большое значение для экономики страны: он позволяет сократить импорт солода, удовлетворяя потребности отечественных производителей пива, и обладает экспортным потенциалом. Кроме того, переработанный ячмень закупается у местных фермерских хозяйств, что создает дополнительную добавленную стоимость в аграрном секторе", - отметил он.

    Имишли промпроизводство
    Фото
    Baş direktor: İmişlidəki müəssisə Cənubi Qafqazda pivəlik arpa emalı üzrə ixtisaslaşmış ilk istehsal obyektidir

    Последние новости

    13:24

    ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАС

    Другие страны
    13:20

    В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    13:20

    Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    13:18

    Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭ

    Энергетика
    13:16

    АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынков

    Энергетика
    13:15

    Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

    Внешняя политика
    13:12
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:12
    Фото

    В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменя

    Промышленность
    13:07
    Фото
    Видео

    В Баку похоронили трех шехидов I Карабахской войны - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей