В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменя

Предприятие Promalt в Имишли стало первым специализированным предприятием по переработке пивоваренного ячменя на Южном Кавказе.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил генеральный директор Фонда развития предпринимательства Азербайджана Мурад Абдуллаев в ходе медиатура, организованного по следам визита президента в регион.

По словам Абдуллаева, предприятие ведет глубокую переработку ячменя, в результате чего производится солод - ключевое сырье для пивоваренной промышленности.

"Годовая производственная мощность предприятия составляет 11 тысяч тонн. Этот завод имеет большое значение для экономики страны: он позволяет сократить импорт солода, удовлетворяя потребности отечественных производителей пива, и обладает экспортным потенциалом. Кроме того, переработанный ячмень закупается у местных фермерских хозяйств, что создает дополнительную добавленную стоимость в аграрном секторе", - отметил он.