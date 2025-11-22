Azərbaycanda qaymaq və xama istehsalı artıb
Sənaye
- 22 noyabr, 2025
- 12:57
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 8 min 534,6 ton qaymaq və xama istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,1 % çoxdur.
Hesabat dövründə ölkədə pendir və kəsmik istehsalı illik müqayisədə 3,4 % azalaraq 44 min 261,7 tona çatıb.
Noyabrın 1-nə respublikada 0,7 ton qaymaq və xama, 47,2 ton isə pendir və kəsmik ehtiyatı yaranıb ki, bu da, illik müqayisədə müvafiq olaraq 7 dəfə və 20,7 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 191,4 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,5 % çoxdur.
