    В Азербайджане выросло производство сливок и сметаны

    Промышленность
    • 22 ноября, 2025
    • 15:03
    В Азербайджане выросло производство сливок и сметаны

    В Азербайджане за январь-октябрь этого года произведено 8 тыс. 534,6 т сливок и сметаны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    За отчетный период производство сыра и творога в стране снизилось на 3,4 % в годовом сравнении, достигнув 44 тыс. 261,7 т.

    На 1 ноября в республике образовался запас сливок и сметаны в объеме 0,7 тонн, а сыра и творога - 47,2 тонн, что в годовом сравнении больше соответственно в 7 раз и на 20,7%.

    Госкомстат производство
