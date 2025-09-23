İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir

    Sağlamlıq
    • 23 sentyabr, 2025
    • 13:14
    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir
    Zaur Əliyev

    İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF 2025) 2-ci günündə bildirib.

    O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan bu metodlar üzərində işləyir:

    "Təkcə bir modelin üzərində dayanmaq çətindir. Dövlət müxtəlif maliyyə ayırırr, lakin yeni metodlar olsa dayanıqlı bir fond yaradıla bilər. Çalışırıq ki, Azərbaycan vətəndaşları müalicə üçün xaricə getməsinlər. Bütün maraqlı tərəflərlə təkmilləşdirilmiş xidmətlər üçün çalışmalıyıq".

    AIIF 2025 İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Zaur Əliyev
    Azerbaijan explores new funding models for mandatory health insurance

    Son xəbərlər

    14:43

    ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidir

    Region
    14:40

    FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcək

    Hadisə
    14:38

    Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"

    Turizm
    14:31

    Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    14:29

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    14:28

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:27
    Foto

    "OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayır

    Biznes
    14:25

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir

    Daxili siyasət
    14:24

    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti