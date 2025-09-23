Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir
Sağlamlıq
- 23 sentyabr, 2025
- 13:14
İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir.
"Report"un məlumatına görə, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF 2025) 2-ci günündə bildirib.
O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan bu metodlar üzərində işləyir:
"Təkcə bir modelin üzərində dayanmaq çətindir. Dövlət müxtəlif maliyyə ayırırr, lakin yeni metodlar olsa dayanıqlı bir fond yaradıla bilər. Çalışırıq ki, Azərbaycan vətəndaşları müalicə üçün xaricə getməsinlər. Bütün maraqlı tərəflərlə təkmilləşdirilmiş xidmətlər üçün çalışmalıyıq".
Son xəbərlər
14:43
ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidirRegion
14:40
FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcəkHadisə
14:38
Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"Turizm
14:31
Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilibSosial müdafiə
14:29
Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıbFutbol
14:28
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
14:27
Foto
"OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayırBiznes
14:25
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidirDaxili siyasət
14:24