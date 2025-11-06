Teymur Musayev: Gələn ilin sonuna uşaqların 95 %-i peyvənd olunacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Sağlamlıq
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:26
    Azərbaycanda gələn ilin sonuna uşaqların 95 %-nin peyvəndlərlə əhatə olunması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev parlamentdə gələn ilin büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı çıxışında deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə uyğun olaraq, hər bir ölkədə uşaqların 90 faizi peyvəndlə əhatə olunmalıdır:

    "Bu göstəricilərə nail olunması uşaqlar arasında ölüm hallarının qarşısının alınmasına xidmət edir. Ona görə də bu sahəyə vəsaitin artırılması vacibdir".

    T.Musayev xatırladıb ki, 2026-cı ildə dövlət büdcəsindən Səhiyyə Nazirliyinə 274,5 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur.

