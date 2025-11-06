Теймур Мусаев: В Азербайджане к концу 2026 года вакцинацией будут охвачены 95% детей
Здоровье
- 06 ноября, 2025
- 12:45
В Азербайджане к концу следующего года планируется охватить вакцинацией 95% детей.
Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе обсуждения в парламента бюджетного пакета на 2026 год.
По словам министра, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в каждой стране вакцинацией должны быть охвачены 90% детей: "Достижение указанных показателей способствует предотвращению детской смертности, поэтому увеличение финансирования в данной сфере имеет особое значение".
Мусаев напомнил, что в 2026 году предусмотрено выделение из государственного бюджета 274,5 млн манатов Министерству здравоохранения.
