Ötən ay 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 13 fevral, 2026
- 12:02
Ötən ay Azərbaycanda 48 əczaçılıq müəssisəsində yoxlama aparılıb.
Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yoxlamalardan 10-u Bakı şəhərində, 38-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib.
Keçirilən yoxlamaların 32-si planlı, 16-sı isə plandankənar olub.
Nəticələrə əsasən, 7 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib.
Aşkarlanmış pozuntularla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin maddələrinə əsasən protokollar tərtib edilib.
