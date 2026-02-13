İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ötən ay 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 13 fevral, 2026
    • 12:02
    Ötən ay 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıb

    Ötən ay Azərbaycanda 48 əczaçılıq müəssisəsində yoxlama aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yoxlamalardan 10-u Bakı şəhərində, 38-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib.

    Keçirilən yoxlamaların 32-si planlı, 16-sı isə plandankənar olub.

    Nəticələrə əsasən, 7 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib.

    Aşkarlanmış pozuntularla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin maddələrinə əsasən protokollar tərtib edilib.

