    İcraçı direktor: Hər ay təxminən 1000 kubmetrdən çox tibbi tullantı zərərsizləşdirilib

    Sağlamlıq
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:58
    İcraçı direktor: Hər ay təxminən 1000 kubmetrdən çox tibbi tullantı zərərsizləşdirilib

    Bu ilin 9 ayında hər ay təxminən 1000 kubmetrdən çox tibbi tullantı zərərsizləşdirilib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisinin ("Medinex 2025") iştirakçısı "BT Texno Servis" tibbi tullantıların daşınması və zərərsizləşdirilməsi şirkətinin icraçı direktoru Ələkbər İsazadə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu ilin doqquz ayında zərərsizləşdirilən tibbi tullantılar həm özəl, həm də dövlət xəstəxanalarından çıxarılıb:

    "Zərəsizləşdirilmə prosesi Sumqayıt və Pirəkəşkül qəsəbəsidə həyata keçirilir. Həmin ərazidə olan sobalarda tullantılar yandırılaraq zərəsizləşdirilir".

    tibbi tullantılar "Medinex 2025 Xəstəxana
    В Азербайджане ежемесячно обезвреживается около 1 000 кубометров медотходов

