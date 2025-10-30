В Азербайджане ежемесячно обезвреживается около 1 000 кубометров медотходов

За первые девять месяцев этого года в Азербайджане ежемесячно обезвреживалось более 1000 кубометров медицинских отходов.

Об этом сообщил Report исполнительный директор компании "BT Texno Servis" Алекбер Исазаде.

По его словам, речь идет о медицинских отходах как из государственных, так и из частных больниц страны.

"Процесс обезвреживания осуществляется в специализированных центрах в Сумгайыте и поселке Пирекешкюль. Там отходы проходят термическую обработку - сжигаются в специальных печах при высоких температурах", - отметил Исазаде.