В Азербайджане ежемесячно обезвреживается около 1 000 кубометров медотходов

    Здоровье
    • 30 октября, 2025
    • 11:30
    За первые девять месяцев этого года в Азербайджане ежемесячно обезвреживалось более 1000 кубометров медицинских отходов.

    Об этом сообщил Report исполнительный директор компании "BT Texno Servis" Алекбер Исазаде.

    По его словам, речь идет о медицинских отходах как из государственных, так и из частных больниц страны.

    "Процесс обезвреживания осуществляется в специализированных центрах в Сумгайыте и поселке Пирекешкюль. Там отходы проходят термическую обработку - сжигаются в специальных печах при высоких температурах", - отметил Исазаде.

