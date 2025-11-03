İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanda uşaqlıq boynu xərçənginə qarşı peyvəndlənməyə dair sorğular keçirilməsinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:43
    Azərbaycanda uşaqlıq boynu xərçənginə qarşı peyvəndlənməyə dair sorğular keçirilməsinə başlanılıb

    Azərbaycanda uşaqlıq boynu xərçənginin qarşısının alınması məqsədilə insan papilloma virusuna (HPV) qarşı peyvəndin tətbiqinə dair əhali arasında sorğuların keçirilməsinə başlanılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məqsəd cəmiyyətin HPV-yə qarşı peyvəndlənməsinə hazırlıq səviyyəsinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsidir:

    "Hazırda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi ilə insan papilloma virusuna qarşı peyvəndin tətbiqinə dair cəmiyyətin hazırlıq səviyyəsinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə sorğuların keçirilməsi davam edir. Sorğuların nəticələrindən asılı olaraq peyvənd alınmasına, yaxud da əhali arasında HPV peyvəndinin qadınları uşaqlıq boynu xərçəngindən qorumaq üçün təhlükəsiz və effektiv olması barədə maarifləndirmə işlərinə başlanılacaq"

    Qeyd edək ki, HPV geniş yayılmış və cinsi yolla yoluxan infeksiyanı törədən virusdur. Əsasən dəriyə və bədənin selikli hissələrinə (məsələn, ağız, boğaz, cinsiyyət orqanları) təsir edir. Müəyyən növləri genital (cinsi) nahiyədə, ziyillərin əmələ gəlməsi daxil olmaqla bir sıra sağlamlıq problemləri yarada bilər. Bəzi növləri isə daha təhlükəlidir - xərçəngə, xüsusilə uşaqlıq boynu xərçənginə səbəb ola bilər.

    Səhiyyə Nazirliyi papilloma virusu HPV uşaqlıq boynu xərçəngi

    Son xəbərlər

    13:55

    Prezident: Pilotsuz uçuş aparatlarını müharibədə məhz birinci biz tətbiq etmişik

    Daxili siyasət
    13:55

    Prezident: Azərbaycana qarşı kiberhücumlar təşkil edənlər cəzasız qalmamalıdır

    Daxili siyasət
    13:52

    İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

    Daxili siyasət
    13:51

    Prezident: Süni intellekt sahəsində geri qalmamalıyıq

    Daxili siyasət
    13:49

    İlham Əliyev: Bizim qədər parlaq, tam və mütləq Qələbə qazanan ikinci ölkə olmayıb

    Daxili siyasət
    13:48

    "Yahoo" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 17 %-ni itirib

    İKT
    13:47

    İlham Əliyev: Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artıb

    Daxili siyasət
    13:46

    Prezident: Əminəm ki, Azərbaycan alimləri bundan sonra da ölkəmizin uğurlu inkişafına öz töhfələrini verəcəklər

    Daxili siyasət
    13:45
    Foto

    AMEA-nın 80 illik yubiley yığıncağı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti