Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Минздрав Азербайджана изучает готовность общества к вакцинации от HPV

    Здоровье
    • 03 ноября, 2025
    • 14:18
    Минздрав Азербайджана изучает готовность общества к вакцинации от HPV

    Минздрав Азербайджана проводит социальные опросы среди населения по вопросу внедрения вакцинации против вируса папилломы человека (HPV) - с целью профилактики рака шейки матки.

    Как сообщили Report в ведомстве, цель исследования - изучить и оценить уровень готовности общества к вакцинации против HPV.

    "При поддержке Всемирной организации здравоохранения продолжаются опросы, направленные на изучение общественного мнения и готовности к применению вакцины против вируса папилломы человека. В зависимости от полученных результатов будет принято решение либо о закупке вакцины, либо о начале масштабной просветительской кампании, разъясняющей безопасность и эффективность вакцинации для защиты женщин от рака шейки матки", - отметили в Минздраве.

    HPV - это широко распространённый вирус, передающийся в основном половым путем. Он поражает кожу и слизистые оболочки организма (включая рот, горло и половые органы). Некоторые его типы вызывают доброкачественные образования, например генитальные бородавки, а другие - опасны и могут приводить к развитию рака, в частности рака шейки матки.

    Минздрав Азербайджан вакцинация HPV папилломы соцопрос
    Azərbaycanda uşaqlıq boynu xərçənginə qarşı peyvəndlənməyə dair sorğular keçirilməsinə başlanılıb

    Последние новости

    15:12

    На суде над армянами выступил помощник генпрокурора Азербайджана

    Происшествия
    15:09

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ подписали соглашение, расширяющее партнерство SOCAR и XRG

    Бизнес
    15:04
    Фото

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    15:02
    Фото

    Посол Ирана в Азербайджане посещает Нахчыван

    Внешняя политика
    14:53

    SOCAR осуществил 16-ю выплату процентов держателям облигаций на $100 млн

    Финансы
    14:44

    В Англии задержанному по подозрению в нападении в поезде предъявлено ряд обвинений

    Другие страны
    14:38

    ANAMA: В октябре от мин очищена территория площадью более 7 тыс. га

    Происшествия
    14:31
    Фото

    Азербайджано-кыргызский фонд выделил более $14 млн на инвестпроекты

    Финансы
    Лента новостей