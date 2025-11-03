Минздрав Азербайджана изучает готовность общества к вакцинации от HPV

Минздрав Азербайджана проводит социальные опросы среди населения по вопросу внедрения вакцинации против вируса папилломы человека (HPV) - с целью профилактики рака шейки матки.

Как сообщили Report в ведомстве, цель исследования - изучить и оценить уровень готовности общества к вакцинации против HPV.

"При поддержке Всемирной организации здравоохранения продолжаются опросы, направленные на изучение общественного мнения и готовности к применению вакцины против вируса папилломы человека. В зависимости от полученных результатов будет принято решение либо о закупке вакцины, либо о начале масштабной просветительской кампании, разъясняющей безопасность и эффективность вакцинации для защиты женщин от рака шейки матки", - отметили в Минздраве.

HPV - это широко распространённый вирус, передающийся в основном половым путем. Он поражает кожу и слизистые оболочки организма (включая рот, горло и половые органы). Некоторые его типы вызывают доброкачественные образования, например генитальные бородавки, а другие - опасны и могут приводить к развитию рака, в частности рака шейки матки.