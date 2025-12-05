В Армении требуют изъять участок на берегу Севана у матери экс-помощника президента
В регионе
- 05 декабря, 2025
- 16:41
Генпрокуратура Армении потребовала от нацпарка "Севан" расторгнуть договор с матерью бывшего помощника президента, экс-генсека Конституционного суда Норайра Паносяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Антикоррупционный комитет направлено соответствующее заявление.
Ведомство инициировало производство по статье УК страны о должностном преступлении.
Договор на пользование земельным участком площадью 600 кв. м, находящемся в госсобственности, был заключен в 2006 году.
Согласно материалам дела, территория, предоставленная Г. С. в пользование до 2031 года, не используется в соответствии с условиями договора.
Последние новости
17:00
Президент Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера"Внутренняя политика
16:59
Netflix договорился о покупке Warner Bros. почти за $83 млрд - ОБНОВЛЕНОЭто интересно
16:55
В Азербайджане в 2026–2030 годах построят 21 учреждение профобразования - УКАЗВнутренняя политика
16:50
Фото
Азербайджанская делегация приняла участие в военных учениях в ИталииДругие
16:47
Пашинян и Коакер обсудили совместные программы Еревана и Лондона в обороне и кибербезопасностиВ регионе
16:46
Число отравившихся угарным газом в сальянской школе возросло до 18 – ОБНОВЛЕНО-2Здоровье
16:45
Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мираВнешняя политика
16:43
Moody`s: Стабильность маната улучшила качество валютных кредитов в АзербайджанеФинансы
16:41