    В Армении требуют изъять участок на берегу Севана у матери экс-помощника президента

    • 05 декабря, 2025
    • 16:41
    В Армении требуют изъять участок на берегу Севана у матери экс-помощника президента

    Генпрокуратура Армении потребовала от нацпарка "Севан" расторгнуть договор с матерью бывшего помощника президента, экс-генсека Конституционного суда Норайра Паносяна.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Антикоррупционный комитет направлено соответствующее заявление.

    Ведомство инициировало производство по статье УК страны о должностном преступлении.

    Договор на пользование земельным участком площадью 600 кв. м, находящемся в госсобственности, был заключен в 2006 году.

    Согласно материалам дела, территория, предоставленная Г. С. в пользование до 2031 года, не используется в соответствии с условиями договора.

    Лента новостей