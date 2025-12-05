В Армении требуют изъять участок на берегу Севана у матери экс-помощника президента

Генпрокуратура Армении потребовала от нацпарка "Севан" расторгнуть договор с матерью бывшего помощника президента, экс-генсека Конституционного суда Норайра Паносяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Антикоррупционный комитет направлено соответствующее заявление.

Ведомство инициировало производство по статье УК страны о должностном преступлении.

Договор на пользование земельным участком площадью 600 кв. м, находящемся в госсобственности, был заключен в 2006 году.

Согласно материалам дела, территория, предоставленная Г. С. в пользование до 2031 года, не используется в соответствии с условиями договора.